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17:50, 3 марта 2024Мир

В Венгрии отметили выгоду Украины от мирных переговоров

Глава МИД Венгрии Сийярто: позиция Украины со временем только ухудшится

Фото: Sergei Chuzavkov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Откладывание мирных переговоров ухудшает позицию Украины, поскольку успех российских войск в последние недели стал очевидным. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Время однозначно на стороне России, русские имеют успех на поле боя. Чем позже будет прекращение огня и начнутся переговоры, тем хуже будет для Украины», — подчеркнул он, указав, что украинцы напрасно пытаются усилить свою позицию военными действиями.

Министр также прокомментировал недавние заявления французского президента Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину. Он назвал их чрезвычайно безответственными и опасными, отметив, что в напряженное время даже слова могут привести к трагедии мирового масштаба.

Ранее Петер Сийярто рассказал, что визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию пока не планируется, этот вопрос не стоит в текущей повестке.

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      Дмитрий Попов
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