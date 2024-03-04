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13:19, 4 марта 2024Мир

В Британии назвали главную стратегическую цель Украины

Полковник Грант: главной целью ВСУ является уничтожение Крымского моста

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Уничтожение Крымского моста является главной стратегической задачей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью телеканалу «Эспресо» заявил британский полковник в отставке Глен Грант, сообщает РИА Новости.

«Однозначно, первоочередной стратегической целью является Крымский мост. Его разрушение нарушило бы сообщение с Крымом, вынудив Россию полагаться на морские или сухопутные пути, что привело бы к логистическим проблемам», — заверил отставной полковник.

Грант напомнил, что уничтожение мостов, электростанций, дамб и заводов и других важных инфраструктурных объектов являлось стратегически ценной задачей еще во время Второй мировой войны. Однако даже если украинская армия сможет осуществить этот план, маловероятно, что это переломит ход конфликта в их пользу, поскольку Москва превосходит Киев в ресурсах.

Ранее бывший депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт назвал безрассудством планы нанесения удара ракетами Taurus по Крымскому мосту. Он подчеркнул, что таким образом правительство Германии доказало, что жизни своего населения ничего для них не значат.

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      Виктория Кондратьева
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