В Госдуме рассказали о возможных изменениях системы налогообложения

Депутат Федоров допустил перемены в налогообложении с учетом состава семей

При изменениях налогов в России власти, возможно, будут учитывать состав семьи и доходы граждан, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал о подходе к пересмотру системы налогообложения в России.

«Общий подход заключается в том, что это изменение налоговой системы имеет целью обеспечить относительно небольшие дополнительные расходы. В общие расходы президент [России Владимир Путин в послании Федеральному собранию] добавил около 10 триллионов на пять лет, соответственно, в год 2 триллиона, и только часть из них идет через налоги и НДФЛ. Соответственно, надо рассчитать, сколько нужно денег, исходя из этого дальше будут вводиться предложения», — заявил Федоров.

Общий подход следующий: для малоимущих семей с большим количеством детей налоги будут практически обнуляться, либо через механизм вычета, либо через какой-то другой. Для людей с высокими доходами и отсутствием детей налоги будут добавляться Евгений Федоров депутат Госдумы

Обсуждаемый подход депутат сравнил с практикой советской системы налогообложения.

«Если будет в том виде, как я сейчас изложил, — именно такой подход точно обсуждается, не знаю, насколько он будет реализован. Мы фактически вводим диверсифицированные налоги не только от доходов, но и от состава семьи. Фактически мы перекрываем этот налог за счет изменения пропорций налогообложения, исходя из состава семьи и наличия детей», — отметил он.

По словам Федорова, изменить систему налогообложения стало возможно из-за трудностей с переводом денег в офшоры для российских бизнесменов после начала специальной военной операции (СВО) и санкций.

«В связи с последними событиями у нас ослаб механизм офшоризации, когда от налогообложения можно было уходить через офшоры и перераспределение своих доходов для бизнеса, что создало условия для введения прогрессивной шкалы. До этого мы не могли ее ввести из-за того, что налоги бы сократились от повышенной шкалы, потому что люди с высокими доходами могли маневрировать через офшоры. Сейчас это в меньшей степени влияет на процесс, значит можно входить с прогрессивной или дифференцированной шкалой», — добавил депутат.

Как сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники, в правительстве России начали прорабатывать повышение налога на доходы физических лиц. Для этого рассматривается несколько вариантов, но идеи снизить ставку ниже 13 процентов среди них нет. Также изменения коснутся налога на прибыль и налоговых льгот.

29 февраля России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию предложил настроить дифференцированную систему налогообложения. Он призвал устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения.

Сейчас для большинства граждан в России действует налог в 13 процентов. В 2021 году для граждан, которые зарабатывают в год более пяти миллионов рублей планку подняли до 15 процентов. Прогрессивная шкала НДФЛ существовала в России с 1992 по 2001 год Минимальная ставка при этом составляла 12 процентов, а максимальная — 35 процентов.