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10:18, 5 марта 2024Спорт

Тарасова высказалась о планах Валиевой выступать в шоу в Китае

Тарасова усомнилась в том, что фигуристка Валиева сможет выступать в шоу в Китае
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о планах российской фигуристки Камилы Валиевой выступать в шоу в Китае. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тарасова заявила, что положительно относится к этой новости. «Но сомневаюсь, что это будет. Я думаю, что, пока она под санкциями, мы вряд ли увидим ее в зарубежных шоу», — отметила она.

4 марта Валиева рассказала, что примет участие в ледовом шоу в Китае и исполнит там главную роль. «Все остальное действо будет происходить вокруг меня», — добавила 17-летняя фигуристка.

Ранее в Российском антидопинговом агентстве оценили легитимность участия Валиевой в ледовых шоу. По их мнению, если в составе организаторов шоу участвуют определенные организации, может произойти нарушение условий дисквалификации, которое может привести к удвоению срока санкции.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы — 25 декабря 2021 года. Она лишилась золота чемпионата Европы и командного турнира Олимпийских игр-2022.

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