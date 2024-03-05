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15:09, 5 марта 2024Россия

Украина ударила по российскому региону

Мэрия Белгорода сообщила об обстреле села Безымено Грайворонского округа
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Stringer / Reuters

Село Безымено в Грайворонском городском округе Белгородской области попало под удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила мэрия Белгорода в Telegram-канале.

«РСЧС: Ведется обстрел Грайворонский ГО, с Безымено. Спуститесь в подвал (укрытие)», — говорится в сообщении горадминистрации.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром во вторник, 5 марта, сообщил о взрыве и пожаре на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе. Telegram-канал «112» уточнял, что речь идет о пожаре на Губкинской нефтебазе в селе Долгое. Тогда же три беспилотника пытались атаковать Белгородскую область.

Помимо этого, ВСУ также удалили по Курской области. Там под удар попала железнодорожная станция Глушково, всего насчитали девять прилетов. Никто не пострадал, движение поездов после атаки осуществляется в штатном режиме. В регионе также сбили беспилотник.

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      Анастасия Шейкина
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