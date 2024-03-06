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15:58, 6 марта 2024Бывший СССР

Депутат Рады назвал фантастикой выборы президента

Депутат Верховной Рады Безгин назвал фантастикой выборы президента Украины

Фото: rospoint / Shutterstock / Fotodom

Выборы президента Украины являются «фантастикой». Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Виталий Безгин в интервью УНИАН.

Безгин прокомментировал ситуацию с истечением президентского срока Зеленского. По его словам, проведение выборов в условиях военного положения и текущей ситуации на фронте является невозможным. Политик подчеркнул, что действующий украинский лидер в любом случае останется легитимным.

«Я говорю — не будет. Потом говорили: весной 2024 точно будут выборы. Нет. Теперь все будут говорить об осени 2024 года? Я не сторонник фантастических сценариев», — заявил депутат. Он сослался на статью 102 конституции Украины, подчеркнув, что Зеленский в первую очередь является гарантом целостности страны. По мнению Безгина, также на данный момент нельзя говорить и о проведении местных выборов в стране осенью 2025 года.

Ранее Офис президента Украины решил урегулировать вопрос легитимности через Конституционный суд. Как сообщается, ведомство планирует урегулировать вопрос истечения 20 мая 2024 года срока полномочий Зеленского.

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      Юрий Леонов
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