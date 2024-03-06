Депутат Рады назвал фантастикой выборы президента

Депутат Верховной Рады Безгин назвал фантастикой выборы президента Украины

Выборы президента Украины являются «фантастикой». Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Виталий Безгин в интервью УНИАН.

Безгин прокомментировал ситуацию с истечением президентского срока Зеленского. По его словам, проведение выборов в условиях военного положения и текущей ситуации на фронте является невозможным. Политик подчеркнул, что действующий украинский лидер в любом случае останется легитимным.

«Я говорю — не будет. Потом говорили: весной 2024 точно будут выборы. Нет. Теперь все будут говорить об осени 2024 года? Я не сторонник фантастических сценариев», — заявил депутат. Он сослался на статью 102 конституции Украины, подчеркнув, что Зеленский в первую очередь является гарантом целостности страны. По мнению Безгина, также на данный момент нельзя говорить и о проведении местных выборов в стране осенью 2025 года.

Ранее Офис президента Украины решил урегулировать вопрос легитимности через Конституционный суд. Как сообщается, ведомство планирует урегулировать вопрос истечения 20 мая 2024 года срока полномочий Зеленского.