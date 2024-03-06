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15:30, 6 марта 2024Силовые структуры

Подорванная машина женщины в Бердянске попала на видео

СК показал видео с места теракта в Бердянске, где погибла член избиркома
Начало событий в новости В результате теракта в Бердянске погибла член избиркома

На месте теракта, в результате которого погибла молодая женщина — член избиркома в Бердянске, работают следователи и криминалисты. Видео с места преступления предоставили «Ленте.ру» в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах видна подорванная машина, вокруг нее выжжена трава.

СК возбудил уголовное дело по статьям 205 («Теракт») и 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывных устройств»). По версии следствия, утром 6 марта 2024 года самодельное взрывное устройство было заложено под автомобиль члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, который был припаркован у дома на улице Герцена. Бомба сработала в тот момент, когда женщина села в машину. От полученных травм она скончалась в больнице.

В настоящее время на месте теракта работают следователи и криминалисты. Идет допрос очевидцев и свидетелей.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов возложил ответственность на украинских террористов, пытавшихся сорвать проведение выборов в Запорожской области. По его словам, теракт совершили террористы УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова). У погибшей молодой женщины остался ребенок.

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      Любовь Ширижик
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