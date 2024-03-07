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16:18, 7 марта 2024Путешествия

Российская стюардесса сняла видео в униформе и восхитила иностранцев

Стюардесса российской авиакомпании «Уральские авиалинии» сняла видео в фирменной униформе и взбудоражила иностранных пользователей сети. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На ролике бортпроводница позирует на камеру в темно-синем пиджаке и красном платье. Свой образ девушка дополнила красным шейным платком и ярким макияжем.

Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью сотрудницы авиаперевозчика. «Прекрасная леди», «Великолепная», «Очень красивая стюардесса. Хорошей вам работы», «Волшебная красота», — написали они.

Ранее в марте жительницы России признались в нежелании проводить отпуск вместе с семьей и детьми. Аналитики «Авиасейлс» выяснили, что больше половины опрошенных женщин (53 процента) не чувствуют себя отдохнувшими после такого отпуска.

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      Фариза Бацазова
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