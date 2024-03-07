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15:53, 7 марта 2024Бывший СССР

Полковник рассказал о методах вычисления снайперов ВСУ

Полковник Матвийчук рассказал о вычислении снайперов по подтаявшему снегу

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вычислить снайпера на поле боя — крайне сложная задача, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он рассказал, что существует антиснайперская теория, в рамках которой изучаются все признаки, по которым можно попытаться обнаружить стрелка противника.

«Есть целая антиснайперская теория. Снайпера можно вычислить по различным физическим проявлениям: например, где-то подтаял снег, есть признаки проведения земляных работ на поле боя, есть поломанные ветки, как-то изменена конфигурация. Можно искать снайпера по проявлениям стрельбы: по выстрелам, вспышке, блеску оптики. Есть целый набор методов, позволяющих вычислить стрелка», — сказал полковник.

Он предположил, что убийство снайпера Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало результатом полноценной антиснайперской операции. Матвийчук также подчеркнул, что снайперы играют крайне важную роль на поле боя.

«Допустим, стоит взвод из 30 человек. И есть пять ответственных лиц, управляющих боевыми действиями. Если вывести их из строя, взвод не выполнит ни одной задачи», — объяснил военный.

Ранее сообщалось, что российская армия ликвидировала 27-летнего суперснайпера ВСУ Владимира Основенко с позывным Найт. Снайпер был сыном киевского священника, сражался в рядах ВСУ с первого дня конфликта. За это время, по данным украинских СМИ, он «отправил на тот свет несколько десятков» российских солдат.

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