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11:46, 9 марта 2024Спорт

Бывший боксер из США рассказал о реакции американцев на интервью Путина Карлсону

Боксер Джонсон заявил, что в США взбесились от интервью Путина Такеру Карлсону

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший американский боксер Кевин Джонсон рассказал о реакции соотечественников на интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Его слова приводит ТАСС.

«Все в Америке взбесились от этого. Это именно то, что сделало интервью таким крутым. Он выбесил CNN, CBS, FOX — каждый новостной канал. Все были поражены, что он взял и сделал это. Шах и мат. Это было круто», — заявил спортсмен. Он добавил, что в США все негативно отзываются о том, что он Карлсон приехал в Россию.

9 января Джонсон получил российский паспорт. До этого он сменил имя в честь президента России Владимира Путина. Боксер отметил, что теперь его будут звать Кевин Владимирович, и подчеркнул, что хотел сделать величайший комплимент президенту России.

44-летний Джонсон провел 60 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 36 побед. В последнем поединке, который прошел 17 февраля, спортсмен победил ирландца Шона Тернера нокаутом в четвертом раунде.

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      Андрей Стрельцов
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