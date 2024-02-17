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01:03, 17 февраля 2024Спорт

Бывший американский боксер выиграл первый бой под российским флагом

Бывший американский боксер Кевин Джонсон выиграл первый бой под флагом России
Кевин Джонсон

Кевин Джонсон. Фото: Petrov Sergey / news.ru / globallookpress.com

Бывший американский боксер Кевин Джонсон выиграл первый бой под флагом России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Джонсон победил ирландца Шона Тернера нокаутом в четвертом раунде. Спортсмены дрались по правилам бокса в перчатках для смешанных единоборств (ММА). Поединок прошел в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве.

9 января Джонсон получил российский паспорт. До этого он сменил имя в честь президента России Владимира Путина. Боксер отметил, что теперь его будут звать Кевин Владимирович, и подчеркнул, что хотел сделать величайший комплимент президенту России.

Всего 44-летний Джонсон провел 61 бой на профессиональном ринге. Он одержал 37 побед, потерпел 22 поражения, дважды поединки завершались вничью.

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      Андрей Стрельцов
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