Бывший американский боксер выиграл первый бой под российским флагом

Бывший американский боксер Кевин Джонсон выиграл первый бой под флагом России

Бывший американский боксер Кевин Джонсон выиграл первый бой под флагом России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Джонсон победил ирландца Шона Тернера нокаутом в четвертом раунде. Спортсмены дрались по правилам бокса в перчатках для смешанных единоборств (ММА). Поединок прошел в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве.

9 января Джонсон получил российский паспорт. До этого он сменил имя в честь президента России Владимира Путина. Боксер отметил, что теперь его будут звать Кевин Владимирович, и подчеркнул, что хотел сделать величайший комплимент президенту России.

Всего 44-летний Джонсон провел 61 бой на профессиональном ринге. Он одержал 37 побед, потерпел 22 поражения, дважды поединки завершались вничью.