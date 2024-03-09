Студента МГУ арестовали за название сети Wi-Fi

Студента МГУ Тарасова арестовали на 10 суток из-за названия сети Wi-Fi

Студента Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) Олега Тарасова арестовали на 10 суток из-за названия сети Wi-Fi, которую он создал. Это следует из базы Никулинского районного суда Москвы.

Из дела следует, что в названии сети студент демонстрировал неограниченному числу лиц лозунг украинского националиста «с целью пропаганды идеологии украинских националистов».

Россиянина признали виновным в пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики и конфисковали роутер. Студента оштрафовали по административной статье. В случае повторного нарушения ему может грозить уголовное дело.

Ранее во Владикавказе 19-летнего студента юридического факультета Илью Гусоева оштрафовали на одну тысячу рублей за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Суд постановил, что Гусоев разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» отрывок из фильма «Список Шиндлера», в котором содержатся изображения нацистской символики.