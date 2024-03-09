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18:59, 9 марта 2024Мир

В Испании захотели законодательно упразднить проституцию

Премьер Испании Санчес пообещал законодательно упразднить проституцию в стране

Фото: Sergio Perez / Reuters

Премьер-министр Испании Педро Санчес захотел искоренить проституцию в стране и пообещал сделать это законодательно. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель правительства, выступая на акции социалистической партии, лидером которой является, пообещал в ближайшее время разработать законопроект, упраздняющий проституцию в стране.

Отмечается также, что, по информации властей Испании, в королевстве около 45 тысяч женщин подвергаются сексуальной эксплуатации. При этом сама по себе проституция в стране не является незаконной, запрещены только некоторые связанные с ней виды деятельности.

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Ранее тысячи людей вышли на протест в центр Мадрида и потребовали отставки действующего премьер-министра Испании Педро Санчеса. В организации митинга участвовали около сотни общественных и политических организаций, заявивших о «политическом, институциональном и социальном упадке, от которого страдает Испания с тех пор, как Санчес стал премьером».

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      Наталья Обрядина
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