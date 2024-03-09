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16:24, 9 марта 2024Мир

Тысячи людей потребовали отставки премьера Испании и вышли на протест

Тысячи людей вышли на протест в центр Мадрида, требуя отставки премьера Санчеса

Тысячи людей вышли на протест в центр Мадрида и потребовали отставки действующего премьер-министра Испании Педро Санчеса. Об этом сообщает La Razon.

В организации митинга участвовали около сотни общественных и политических организаций, которые заявляют о «политическом, институциональном и социальном упадке, от которого страдает Испания с тех пор, как Санчес стал премьером», пишет издание.

Ранее Санчес пожаловался на распространение автократических режимов в западных странах. По словам премьера, оно является лишь симптомом более глубоких проблем, к которым он отнес, в частности, «эрозию среднего и рабочего классов».

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      Виктория Кондратьева
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