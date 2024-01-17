Премьер Испании рассказал об ужасной тенденции на Западе

Премьер Испании Санчес: на Западе распространяются автократические режимы

Премьер-министр Испании Педро Санчес пожаловался на распространение автократических режимов в западных странах. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, трансляция его выступления доступна на YouTube.

Испанский политик назвал это ужасной тенденцией. По его словам, она является лишь симптомом более глубоких проблем, к которым он отнес, в частности, «эрозию среднего и рабочего классов».

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 15 по 19 января. Россия вновь не была приглашена на ежегодное заседание мероприятия.