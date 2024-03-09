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18:19, 9 марта 2024Из жизни

Ветеринар призвал не ставить кошачьи миски с едой и водой рядом

Ветеринар Елена Кайнова: кошки не любят пить там, где едят

Фото: Carolien van Oijen / Unsplash

Кошки не любят пить там, где принимают пищу, поскольку вода кажется им отравленной. Об этом рассказала ветеринарный врач Елена Кайнова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам фелинолога, если кошка пьет мало, нужно увеличить привлекательность водопоя. Поскольку кошка является хищником, то труп пойманной добычи, который лежит несколько дней, может отравить источники воды, находящиеся рядом. Поэтому хищные животные стараются не пить воду там, где находится пища. Ветеринар призывает разносить миски с едой и водой в разные части квартиры.

По этой же причине не рекомендуется ставить миску с водой для питомца рядом с туалетом, добавила эксперт.

Ранее эндокринолог Диляра Лебедева предупредила, что, несмотря на огромную любовь к животным, целовать кошек и собак может быть опасно из-за паразитов.

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      Александр Еникеев
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