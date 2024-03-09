Полковник рассказал о перспективах ракет Taurus изменить ситуацию в зоне СВО

Полковник Матвийчук: только большие поставки ракет Taurus помогут Киеву

Только большие поставки германо-шведских крылатых ракет Taurus помогут Киеву изменить ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО) в свою пользу, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о перспективах этих снарядов переломить положение дел на фронте.

«Taurus — это более современная ракета, она может летать по 650 километров. Даже если мы возьмем южное окончание Украины и измерим, она действительно может долететь до Москвы. (...) Изменить ход [конфликта России и Украины] они уже не в состоянии. Чтобы изменить ход боевых действий, необходимо воссоздать абсолютно новую армию, этих ракет нужно 500-600, а они их поставляют 10-12 штук. Даже если Германия поставит 20 Taurus, ничего не изменится, но нагадить они могут великолепно. Поэтому Соединенное Королевство пытается надавить на [канцлера Германии Олафа] Шольца, чтобы он поставил эти ракеты Украине», — сказал он.

Если они поступят на Украину, будет эскалация диверсионно-террористических действий, а больше ничего они сделать не смогут Анатолий Матвийчук полковник в отставке, военный эксперт

Как заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, Лондон готов помочь Берлину с поставками Taurus Киеву. Он признался, что не разделяет позицию Олафа Шольца, что передача этих боеприпасов приведет к эскалации в зоне конфликта.

8 марта глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус сказал, что дальнобойные ракеты не способны переломить ситуацию в зоне боевых действий. По его словам, Германия не намерена пересекать эту черту.

1 марта главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала разговор немецкий офицеров, которые обсуждали удар по Крымскому мосту ракетами Taurus. По ее словам, запись она получила от «товарищей в погонах». Власти Германии заявили, что утечка, вероятно, произошла из-за незащищенной линии связи.

Олаф Шольц пообещал в короткие сроки разобраться в случившемся. За день до утечки он отмечал, что Германия не планирует передавать Украине Taurus из-за риска ударов по Москве.

