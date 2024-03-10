О'Мэлли защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Шон О'Мэлли победил Марлона Веру и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Американский боец смешанного стиля (ММА) Шон О'Мэлли победил эквадорца Марлона Веру и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел 10 марта на турнире UFC 299 в Майами и продлился все пять раундов. Судьи единогласно отдали предпочтение американцу.

Ранее в рамках турнира состоялся бой между россиянином Петром Яном и китайцем Сун Ядуном. Представитель России одержал победу единогласным решением судей и прервал серию из трех поражений подряд.

О'Мэлли провел первую успешную защиту титула. В его активе 18 побед и одно поражение в профессиональной карьере в ММА.