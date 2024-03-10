В США оценили отсутствие «Арматы» в зоне СВО

MWM: после потерь западных танков ВСУ Россия может не использовать «Армату»

После тяжелых потерь, которые понес парк бронетехники западного производства Вооруженных сил Украины (ВСУ), Россия может позволить себе сохранить танки «Армата» для будущих конфликтов. Отсутствие нового танка в зоне специальной военной операции (СВО) оценили в публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что после развертывания на линии боевого соприкосновения техники западного производства ВСУ потеряли много танков, включая M1 Abrams и Leopard 2A6. Как пишет издание, используемая Киевом новая бронетехника оказывала «относительно небольшое давление» на российскую оборону.

«Российская армия, похоже, вполне может позволить себе сохранить танки T-14 для будущих конфликтов потенциально гораздо более высокой интенсивности», — говорится в материале.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что «Армата» не используется в зоне СВО из-за своей высокой стоимости.

В марте военный эксперт Алексей Подберезкин рассказал, что Т-14 и американский истребитель F-22 практически не используются по одной причине. Он отметил, что полеты F-22 обходятся слишком дорого.