Мечтавшая попасть на концерт SHAMAN москвичка стала жертвой мошенников

Мошенники украли деньги у москвички, мечтавшей попасть на концерт SHAMAN

Москвичка, которая мечтала попасть на концерт певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) 8 марта, стала жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

42-летняя женщина хотела приобрести билет на программу под названием «Ты моя» на официальном сайте исполнителя, однако обнаружила, что все билеты уже раскуплены. Тогда она наткнулась на объявление о перепродаже и связалась с девушкой по имени Анна — та предлагала приобрести место во втором ряду за 8000 рублей.

Пострадавшая связалась с продавщицей в Telegram. В мессенджере Анна общалась с москвичкой уже под другим именем, однако поклонницу артиста это не смутило. Она перевела необходимую сумму и стала ждать обещанный билет. Спустя время она его так и не получила, а еще обнаружила, что ее в чатах заблокировали. Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию, которая начала проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что SHAMAN выступил в Можайской женской исправительно-трудовой колонии №5, исполнив новую песню «Мама».