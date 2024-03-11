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12:10, 11 марта 2024Путешествия

Потерявшему сознание на борту самолета россиянину диагностировали менингит

Mash: пассажир потерял сознание на борту летевшего из Омска в Москву самолета

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» вынужденно сменил курс из-за потерявшего сознание пассажира. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

Непредвиденная ситуация случилась на борту летевшего из Омска в Москву лайнера. По данным источника, 23-летнему мужчине стало плохо во время полета. Члены экипажа пытались привести его в чувство, однако их усилия не давали результата.

Тогда командир воздушного судна принял решение следовать в ближайший аэропорт. Отмечается, что самолет экстренно приземлился в авиагавани Екатеринбурга. «После посадки скорая с признаками инсульта забрала парня в больницу №20 — там ему диагностировали менингит и перевели в ГКБ №40», — говорится в сообщении.

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Теперь остальные находившиеся на борту судна пассажиры оказались под угрозой заражения — инфекция передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путями.

Ранее в марте в следовавшем из Москву в Хабаровск самолете с пассажирами на борту произошло возгорание. Спустя четыре часа после начала рейса салон воздушного судна начало заволакивать дымом.

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      Фариза Бацазова
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