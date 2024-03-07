Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:37, 7 марта 2024Путешествия

В самолете с россиянами на борту произошло возгорание

AmurMedia: в летевшем из Москвы в Хабаровск самолете произошло возгорание

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В самолете российской авиакомпании с пассажирами на борту произошло возгорание. Об этом пишет Telegram-канал AmurMedia.

Непредвиденная ситуация случилась в летевшем из Москвы в Хабаровск лайнере в четверг, 7 марта. По данным источника, на четвертом часе полета салон воздушного судна начало заволакивать дымом.

«Всему виной оказался экран, вмонтированный в кресле на 32-м ряду, — говорится в сообщении. — По всем признакам произошло короткое замыкание».

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

По словам собеседника агентства, сначала члены экипажа захотели тушить экран водой. «Я остановил эту историю, — добавил он. — Потом все же экраны обесточили и потушили огнетушителем, как положено».

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее летевший в Сочи пассажирский самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте из-за технической проблемы. Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, следовавшим из Санкт-Петербурга. После взлета воздушное судно около двух часов кружило над Ленобластью.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ планируют перекупать у Казахстана российскую военную продукцию. Что Астана может продать Киеву?

      Стал известен перечень бесплатных медицинских услуг для россиян

      Россиянки назвали самые безопасные страны для поездок с подругами

      Россиян предостерегли от установки на телефон одного типа программ

      Известные российские артисты устроили концерт на борту самолета

      В Литве упрекнули местные компании в связях с Россией

      Бывшему заводу IKEA дали госсредства на импортозамещение мебельных плит

      Стилист Рогов сообщил о возвращении в моду облегающих джинсов

      Войска России нанесли удар по инфраструктуре в украинском городе Сумы

      В самолете с россиянами на борту произошло возгорание

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше