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12:14, 11 марта 2024Спорт

Сборная России по футболу проведет матч с Белоруссией

Сборная России по футболу сыграет с командой Белоруссии в июне в Минске

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков раскрыл подробности проведения товарищеского матча с командой Белоруссии. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Да, мы договорились о матче со сборной Белоруссии. Игра планируется в июне в Минске», — заявил Дюков, добавив, что также ведутся переговоры о встрече с командой Китая.

В марте сборная России проведет два товарищеских матча в Москве. 21 марта команда Валерия Карпина сыграет с Сербией, а спустя четыре дня встретится с Парагваем.

Российские футбольные клубы и сборные не принимают участие в международных турнирах по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

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