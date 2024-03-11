Следствие потребовало арестовать гендиректора «Ленфильма» по уголовной статье

Следствие просит арестовать объявленного в розыск главу «Ленфильма» Щербакова

Следствие просит заочно арестовать бывшего генерального директора «Ленфильма» Федора Щербакова, объявленного в розыск по уголовной статье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Тверской районный суд, в который поступило соответствующее ходатайство.

По данным агентства, следствие также требует арестовать и Дмитрия Жмуцкого — они оба обвиняются по пункту «б» части 3 статьи 163 («Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере») УК РФ. Другие детали дела неизвестны.

Ранее сообщалось, что Щербаков проходит по уголовному делу о вымогательстве у топ-менеджера госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. В середине февраля российское МВД объявило фигуранта в розыск.

11 марта в рамках этого же дела суд в Москве продлил арест пиарщику Антону Сафонову. Он пробудет под стражей до 14 мая.

