Судейство в матче «Спартака» и «Факела» раскритиковали

Арбитр Федотов раскритиковал судейство в матче РПЛ между «Спартаком» и «Факелом»

Бывший арбитр Игорь Федотов раскритиковал судейство в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и воронежским «Факелом». Его слова приводит «Чемпионат».

Федотов заявил, что главный судья матча Артем Любимов ошибочно не назначил пенальти в ворота красно-белых на 34-й минуте. «Арбитр находился в идеальной позиции, смотрел ровно в ту точку, куда и надо было», — подчеркнул он.

10 марта в матче 20-го тура РПЛ «Спартак» потерпел поражение от «Факела». Встреча завершилась со счетом 0:2. После этого капитан москвичей Георгий Джикия извинился перед болельщиками за результат встречи.

Московский клуб имеет в активе 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует петербургский «Зенит», набравший 40 очков.