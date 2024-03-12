Губерниев рассказал о реакции ФЛГР на критику из-за завала спортсменок в гонке

Губерниеву запретили жить в доме на стадионе на ЧР по лыжам из-за критики ФЛГР

Комментатор Дмитрий Губениев в Telegram-канале рассказал о реакции Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) на критику из-за завала спортсменок в гонке на Спартакиаде учащихся.

Журналист сообщил, что ФЛГР запретила ему жить в домике на стадионе в Малиновке во время чемпионата России (ЧР) по лыжам. «Разобью палатку в стартовом городке и буду там жить, радуя всех этих замечательных людей из ФЛРГ, настоящих профессионалов проведения соревнований, так любящих наших детей и проявляющих о юных лыжниках заботу», — добавил он.

Ранее Губерниев назвал преступниками людей, принявших решение о проведении гонки. В том числе он осудил главу ФЛГР Елену Вяльбе, заявившую о низком уровне подготовки спортсменок, и старшего тренера сборной России Егора Сорина. Последний в ответ назвал журналиста мерзавцем.

Массовый завал во время гонки на десять километров произошел в Сочи 8 марта. Всего пострадало 18 лыжниц, они были госпитализированы. Прокуратура Адлерского района города Сочи начала проверку.