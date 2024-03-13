Во Франции подняли вопрос о последствиях утечки разговора немецких генералов

В парламенте Франции подняли вопрос о последствиях утечки беседы генералов ФРГ

Член парламента Франции Бастьен Лашо спросил правительство страны о последствиях утечки разговора высокопоставленных немецких генералов, в которой военные обсуждали возможных ударах по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus. Соответствующий вопрос Лашо поднял в своем обращении к французскому кабмину. «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма парламентария.

«Господин Бастьен Лашо обращает внимание господина министра Вооруженных сил [Франции Себастьяна Лекорню] о безопасности передачи информации немецким партнерам Франции. Действительно, в пятницу, 1 марта 2024 года, российский новостной канал RT опубликовал аудиозапись более чем 30-минутной встречи, на которой присутствовали многие высокопоставленные немецкие чиновники. Упомянутая встреча, как сообщается, проходила через незашифрованную сеть Webex, что позволило российской разведке перехватить ее», — говорится в тексте парламентского запроса депутата.

Хотя эта ситуация быстро поставила в неловкое положение немецких партнеров Франции, она также вызывает множество вопросов относительно их способности обеспечить безопасность такой чувствительной и конфиденциальной информации. Это, в частности, вызывает вопросы об информации, которой Франция могла обмениваться со своими партнерами Бастьен Лашо член парламента Франции

В связи с этим Лашо обратился к главе Минобороны Франции за разъяснениями. «Он (Лашо — прим. «Ленты.ру») хотел бы знать, что он (Лекорню — прим. «Ленты.ру») планирует сделать, чтобы обеспечить безопасность передачи информация, которой планируется делиться с немецкими партнерами», — поинтересовался депутат.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян в соцсети опубликовала расшифровку разговора немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus.

Комментируя произошедшее, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что его ведомство тщательно расследует этот инцидент.