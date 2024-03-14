Названы главные поставщики оружия Украине

Полковник Матвийчук: США являются главным поставщиком оружия Украине

Главными странами-поставщиками оружия Украине сегодня являются США, Великобритания, Германия, Франция, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он также добавил, что страны, обладавшие советским оружием, уже исчерпали свои запасы.

«Самые ярые в этой ситуации американцы и немцы. Далее, как ни парадоксально, чехи, потом французы и англичане. Далее по убывающей. Американцы специализируются на боеприпасах и бронетехнике. Немцы — на системах управления бронетехникой и боеприпасах, чехи — на боеприпасах, англичане — на системах управления, стрелковом вооружении, бронетехнике», — перечислил военный.

Польша, по его словам, уже практически исчерпала свои возможности для поддержки Украины и передала все, что было в ее распоряжении.

«Остальные члены НАТО, у кого было советское оружие, тоже уже отдали все, что было. И все это было уничтожено», — заключил Матвийчук.

Ранее стало известно, что Венгрия, Мальта и Люксембург не поддержали идею использования доходов от замороженных активов РФ в размере трех миллиардов долларов для приобретения боеприпасов ВСУ. Все три страны опасаются, что подобное решение может привести к эскалации украинского конфликта.