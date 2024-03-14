В России допустили применение Киевом картонных дронов

Эксперт Перенджиев допустил применение Киевом малозаметных картонных дронов

Украина могла получить до двух тысяч малозаметных беспилотников, которые сделаны из картона. Применение Киевом этих беспилотников допустил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru.

«До Нового года Австралия, была такая информация, готовилась передать Украине около двух тысяч беспилотников, собранных из материалов, которые позволяют дронам оставаться незамеченными для средств ПВО, условно говоря, из крепкого картона. Их практически не видят системы ПВО. Вполне возможно, что эти БПЛА уже применяются Украиной», — сообщил военный эксперт.

Также он подчеркнул, что вокруг стратегически важных объектов на территории России необходимо создавать антидроновые посты.

В сентябре 2023 года издание Business Insider писало, что Киев использовал для атаки Курской области картонные дроны Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS), которые способны нести до трех килограммов полезной нагрузки. Дальность полета аппарата составляет 120 километров, а максимальная скорость — 60 километров в час. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что картонные дроны практически невозможно заметить на радарах, но они боятся влаги.