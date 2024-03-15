Известная 62-летняя актриса восхитила фанатов откровенным архивным фото

Американская актриса и продюсер Хизер Локлир восхитила фанатов откровенным архивным фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

62-летняя звезда сериала «Династия» показала снимок, сделанный во время отдыха на Гавайях, США. Она позировала перед камерой, лежа в шезлонге на фоне моря и пляжа. При этом знаменитость надела слитный зеленый купальник с декольте до талии, которое обнажало часть ее бюста. Также она примерила массивное золотистое ожерелье. В комментариях артистка указала, что данный кадр был сделан примерно 12 лет назад.

Подписчики оценили фото, сделав актрисе комплименты. «Икона», «Прекрасная и тогда, и сейчас», «Всегда будешь самой красивой», «Великолепная внутри и снаружи», «Самая красивая и сексуальная девушка во вселенной», — заявили юзеры.

Ранее в марте британская актриса и телеведущая Сара-Джейн Ханивелл показала фото с обнаженной грудью.