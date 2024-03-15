Россиянин с семьей проехал на снегоходе 150 километров по тундре с одной целью

Семья кочевников из ЯНАО проехала 150 километров по тундре, чтобы проголосовать

Житель Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) вместе с семьей проехал на снегоходе 150 километров по тундре ради одной цели. О ней рассказывает Telegram-канал Shot.

Семья кочевников решилась преодолеть значительное расстояние по заснеженному пространству ради участия в выборах президента России. Мужчина с женой и двумя детьми живет в удаленной местности, куда обычно прилетает вертолет с бюллетенями. В этом году воздушное судно прилететь не успело, и глава семьи принял решение самостоятельно добраться до избирательного участка.

Мужчина и члены его семьи отправились в путь рано утром и через полтора часа были в селе Яр-Сале, успев к открытию избирательного участка. Мужчина заявил о важности участия в голосовании и отметил, что от того, кто возглавит страну, зависит качество жизни людей.

Выборы президента России стартовали 15 марта. Голосование продлится три дня и завершится 17 марта в 20:00 по местному времени. В выборах участвуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.