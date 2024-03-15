Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:34, 15 марта 2024Интернет и СМИ

В избиркоме Белгородской области опровергли информацию о взрыве на участке

В избиркоме Белгородской области опровергли информацию о взрыве на участке
СюжетВзрывы в Белгородской области

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Председатель Белгородской городской избирательной комиссии Любовь Калабина опровергла информацию о взрыве на одном из участков. Заявление опубликовано в Telegram-канале регионального избиркома.

Telegram-каналы распространяют информацию о том, что на одном из избирательных участков в Белгороде произошел взрыв. Глава Избиркома Белгорода опровергла сообщение о взрыве. «Сейчас в интернете распространяется фейковая информация о якобы взрыве на избирательном участке города Белгорода», — сказала она.

Материалы по теме:
Скоординированная травля. Фейковые новости отравляют жизнь невинным людям. Как это остановить?
Скоординированная травля.Фейковые новости отравляют жизнь невинным людям. Как это остановить?
17 декабря 2021
Покинули Матрицу. Люди все чаще отказываются от новостей и интернета. Что это дает и почему не каждому такое под силу?
Покинули Матрицу.Люди все чаще отказываются от новостей и интернета. Что это дает и почему не каждому такое под силу?
4 октября 2022

Калабина заявила, что все участки работают в штатном режиме. «Доверяйте только официальным источникам информации», — подчеркнула она.

В действительности обстановка на избирательных участках города спокойная. В частности, о посещении избирательного участка Белгорода сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Вместе с супругой уже исполнили свой гражданский долг, пришли на избирательный участок и сделали свой выбор», — написал он.

Информация о том, что на одном из избирательных участков в Белгороде якобы произошел взрыв, не получила распространения в российских СМИ. Фейк опубликовали украинские и оппозиционные СМИ и Telegram-каналы.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве поймали россиянина, запускавшего дроны возле военных объектов. Он признался в работе на легион «Свобода России»

      Создано новое лечение против неизлечимой опухоли мозга

      Популярные горнолыжные курорты Сочи закрыли трассы из-за лавиноопасности

      Цены на российскую пшеницу стали расти впервые с начала года

      Власти рассказали подробности об отражении атаки БПЛА в Калужской области

      В Петербурге нашли уникальное место

      Российские суды подали исков к Clearstream на 74 миллиона евро

      В морском порту Новороссийска ввели запрет на плавание судов

      В ФСБ рассказали о задержании россиянина за передачу данных об ОПК Украине

      Медведев проголосовал на выборах президента России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше