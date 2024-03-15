В избиркоме Белгородской области опровергли информацию о взрыве на участке

В избиркоме Белгородской области опровергли информацию о взрыве на участке

Председатель Белгородской городской избирательной комиссии Любовь Калабина опровергла информацию о взрыве на одном из участков. Заявление опубликовано в Telegram-канале регионального избиркома.

Telegram-каналы распространяют информацию о том, что на одном из избирательных участков в Белгороде произошел взрыв. Глава Избиркома Белгорода опровергла сообщение о взрыве. «Сейчас в интернете распространяется фейковая информация о якобы взрыве на избирательном участке города Белгорода», — сказала она.

Калабина заявила, что все участки работают в штатном режиме. «Доверяйте только официальным источникам информации», — подчеркнула она.

В действительности обстановка на избирательных участках города спокойная. В частности, о посещении избирательного участка Белгорода сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Вместе с супругой уже исполнили свой гражданский долг, пришли на избирательный участок и сделали свой выбор», — написал он.

Информация о том, что на одном из избирательных участков в Белгороде якобы произошел взрыв, не получила распространения в российских СМИ. Фейк опубликовали украинские и оппозиционные СМИ и Telegram-каналы.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»