Депутат Журова считает возможным получение гражданства России пасынком Сырского

Пасынок главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван имеет шансы получить гражданство России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о его просьбе.

«Нельзя ограничить человека, желающего получить российское гражданство. Если он пройдет все процедуры, конечно, он его, скорее всего, получит. Не знаю, насколько это можно сделать, будучи в Австралии, потому что, наверное, эта процедура посложнее, чем когда ты в России. (…) Но все возможно», — сказала депутат.

Парламентарий отметила, что Ивану Сырскому может быть проще получить российский паспорт, чем другим иностранцам, потому что он наверняка знает историю России и государственный язык.

Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван попросил президента России Владимира Путина предоставить ему российское гражданство. Он рассказал журналистам, что хотел бы проголосовать на выборах главы государства, но у него нет российского паспорта. По его словам, он пришел поддержать избирательный процесс к зданию Генконсульства России в Сиднее.

Иван живет в Австралии, куда переехал вместе с младшим братом. Как рассказывал Иван, они с братом давно не общаются с нынешним главкомом ВСУ.

В феврале Иван Сырский заявил, что поддерживает специальную военную операцию (СВО) России на территории Украины. Тогда он также говорил, что хочет стать гражданином России.