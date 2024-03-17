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18:32, 17 марта 2024Россия

В Госдуме высказались о просьбе пасынка Сырского получить гражданство России

Депутат Журова считает возможным получение гражданства России пасынком Сырского

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Пасынок главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван имеет шансы получить гражданство России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о его просьбе.

«Нельзя ограничить человека, желающего получить российское гражданство. Если он пройдет все процедуры, конечно, он его, скорее всего, получит. Не знаю, насколько это можно сделать, будучи в Австралии, потому что, наверное, эта процедура посложнее, чем когда ты в России. (…) Но все возможно», — сказала депутат.

Парламентарий отметила, что Ивану Сырскому может быть проще получить российский паспорт, чем другим иностранцам, потому что он наверняка знает историю России и государственный язык.

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Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван попросил президента России Владимира Путина предоставить ему российское гражданство. Он рассказал журналистам, что хотел бы проголосовать на выборах главы государства, но у него нет российского паспорта. По его словам, он пришел поддержать избирательный процесс к зданию Генконсульства России в Сиднее.

Иван живет в Австралии, куда переехал вместе с младшим братом. Как рассказывал Иван, они с братом давно не общаются с нынешним главкомом ВСУ.

В феврале Иван Сырский заявил, что поддерживает специальную военную операцию (СВО) России на территории Украины. Тогда он также говорил, что хочет стать гражданином России.

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      Варвара Кошечкина
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