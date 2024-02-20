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18:41, 20 февраля 2024Бывший СССР

Приемный сын главкома ВСУ поддержал Россию. Он надел Z-футболку и поздравил россиян со взятием Авдеевки

Пасынок главкома ВСУ Сырского из Австралии намерен получить гражданство РФ

Кадр: Telegram-канал AussieCossack

Иван Сырский, пасынок главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, заявил о поддержке специальной военной операции и о желании получить гражданство России.

Видеозапись с высказываниями Ивана доступна в Telegram-канале австралийского общественного деятеля русского происхождения Семена Бойкова.

Иван Сырский пожелал смерти бандеровцам

Иван Сырский является приемным сыном главкома ВСУ от первого брака, младший сын Антон — родной. После развода родителей Иван и Антон переехали в Австралию вместе с матерью. Как рассказывал Иван, они с братом давно прекратили общение с Александром Сырским.

На видео, представленном в Telegram-канале, Иван, со слов Бойкова, находится в Генеральном консульстве России в Сиднее. Пасынок главкома ВСУ надел футболку с изображением Z (символа российской специальной военной операции) и папаху.

В Австралии есть патриоты! Я очень рад, что Иван Сырский сегодня прибыл в российское консульство вместе с нами. Это, конечно, большая заноза будет для руководства ВСУ. Это появление Ивана Сырского — очень неудобный [для ВСУ] факт. Мы будем Ивана поддерживать и защищать

Семен Бойковавстралийский общественный деятель

Бойков также пообещал дать «мощный отпор» всем бандеровцам, которые «активизировались в Австралии». Иван Сырский, в свою очередь, пожелал «смерти бандеровцам» и отметил, что «предатели есть везде, нужно их лучше фильтровать».

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Родственника главкома ВСУ также попросили передать пару слов российским бойцам в связи со взятием 17 февраля Авдеевки, на что он ответил «Слава России!»

Мать Сырского также поддержала СВО

Ранее стало известно, что мать Александра Сырского Людмила, проживающая в России, также поддерживает РФ в специальной военной операции (СВО). Более того, она призвала молодых людей отстаивать интересы страны. «Езжайте и защищайте Россию», — сказала родственница главкома ВСУ.

Сообщалось также, что она тяжело переживала назначение сына на этот пост.

Кроме того, журналисты обратили внимание, что Людмила Сырская в своих соцсетях ставила лайки на цитаты основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского об Украине, присоединялась к пожеланиям здоровья президенту России Владимиру Путину, а также оценивала публикации, оскорбляющие действующие порядки в республике.

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8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Его преемником в этой должности стал Сырский, который в тот момент командовал украинскими сухопутными силами.

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      Анастасия Яланская
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