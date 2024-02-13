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22:58, 13 февраля 2024Бывший СССР

Готовы отступать. Новый главком ВСУ назвал условие для оставления позиций украинской армией

Главком ВСУ Сырский заявил, что армия Украины перешла к оборонительной операции

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) согласно с необходимостью оставить позиции ради сохранения личного состава. Об этом заявил новый главнокомандующий украинской армии Александр Сырский.

«Ситуацию сейчас можно оценить как сложную. Противник наступает фактически по всей линии фронта, а мы перешли от наступательных действий к ведению оборонной операции. Цель нашей операции — истощить противника, нанести ему максимальные потери, используя наши укрепления, наши преимущества в техническом плане (...)», — рассказал он.

Я лучше оставлю какую-нибудь позицию, но не допущу гибель личного состава

Александр СырскийГлавком ВСУ

Главком добавил, что технический прогресс, особенно активное использование беспилотников, заставляет войну перейти в новую стадию.

Ранее российский полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» отметил, что новый главнокомандующий ВСУ не просто так получил прозвища Мясник и Генерал — груз 200. По его словам, везде, где командовал Сырский, везде происходили кровавые эксцессы. Среди главных провалов эксперт назвал бои в районе Дебальцево и Артемовска.

Сырский призвал украинцев не надеяться на Запад

В беседе с немецким телеканалом Сырский указал, что конечной целью боевых действий для Киева остается выход на границы 1991 года. Для этого, по мнению военного, Украине необходимо сплотиться и начать наращивать собственное производство оружия. Главком ВСУ отметил, что Киеву в этом вопросе не нужно ждать помощи от Запада, страна в первую очередь должна рассчитывать на себя. «Это уже в процессе, надо увеличивать объемы производства», — подчеркнул он.

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Однако, отметил Сырский, завершение конфликта на Украине все же зависит от помощи со стороны западных союзников. В частности, пожаловался он, ВСУ испытывают нехватку техники и боеприпасов. Кроме того, добавил главком, ключевое значение также имеют действия военнослужащих. «Устойчивости и силы духа у нас хватает», — заверил он.

Сырский обозначил проблемы в ВСУ перед Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый главком ВСУ и министр обороны страны Рустем Умеров «объехали все горячие точки фронта» и доложили о ситуации на передовой. Глава государства пояснил, что военные рассказали ему об имеющихся в украинской армии проблемах с комплектацией подразделений, укреплением командных позиций и управлением. «Будет усиление дронами, РЭБ. Командные позиции будут тоже укреплены. Позже будет подробный доклад», — пообещал политик.

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Александр Сырский родился в 1965 году во Владимирской области России, на Украину перебрался после развала СССР. В 2013 году был первым замначальника Главного командного центра ВСУ. В 2014-м стал начальником штаба антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Командовал войсками во время боев за Дебальцево, за что получил звание генерал-лейтенанта. В 2017 году стал командиром всей АТО в Донбассе. В 2019 году назначен командующим Сухопутными войсками Украины.

8 февраля Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. По словам главы государства, 2024 год может стать успешным только в случае перемен в основе обороны страны. Залужный возглавлял украинскую армию с июля 2021 года.

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука испугался готовности Александра Сырского выполнять поручения Зеленского. «Когда я слышу в адрес Сырского высказывание "генерал-мясник", это обусловлено только тем, что он стремится выполнить любые прихоти верховного главнокомандующего, не обращая внимания на обстоятельства. Вот эта особенность генерала Сырского меня беспокоит больше всего», — сказал он.

Тука подчеркнул, что если такая тенденция останется, то это повлечет очень негативные последствия. Экс-замминистра назвал мастерством главкома сохранять баланс между неизбежными потерями и их целесообразностью. Тука призвал Сырского помнить, что он, а не Зеленский, является профессиональным военным.

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      Марина Совина
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