«Вызывает наибольшие опасения». На Украине заявили, что новый главком ВСУ пойдет на рискованные операции ради Зеленского

Тука: новый главком Сырский проведет для Зеленского опасные операции ВСУ

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что новый главнокомандующий Вооруженных сил республики (ВСУ) может пойти на рискованные операции ради президента Владимира Зеленского, чтобы осуществить его запрос на медийные победы.

Наибольшие опасения у меня сейчас вызывает именно то, что под желания Владимира Зеленского продемонстрировать какие-то успехи новый главнокомандующий может осуществить попытки проведения каких-то спецопераций на фронте Георгий Тука экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины

По его словам, в ВСУ неоднократно говорили о том, что Сырский будет с точностью выполнять приказы президента Украины. Тука добавил, что новый главком мог получить запрос на победы от властей.

Экс-замминистра добавил, что при низкой материальной обеспеченности и ограниченных людских ресурсах потенциальные операции столкнутся с крайне негативными последствиями.

Схожее мнение выразил экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Волошин. Он

Польский генерал предупредил о проблемах из-за назначения Сырского

Польский генерал Вальдемар Скшипчак предупредил, что последние шаги президента Украины, в первую очередь смена главнокомандующего ВСУ, могут обернуться серьезными проблемами для Киева.

На мой взгляд, такие замены не должны осуществляться во время военной операции, так что это не очень хорошая новость. Тем более, что смена Залужного на Сырского — не лучшая с точки зрения командования войсками Вальдемар Скшипчак польский генерал

По словам офицера, в сложившейся критической ситуации на Украине и появлении призрака поражения виновато исключительно руководство республики.

Пушилин допустил новые «мясорубки» при командовании Сырского

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил кадровые перестановки в ВСУ. Он подчеркнул, что назначение Сырского не повлияет на качество и целеустремленность российских военных, но может оказать воздействие на внутриполитические вопросы на Украине. Кроме того, по мнению руководителя региона, смена главкома может увеличить потери в украинских рядах.

Потому что данный товарищ широко известен, и среди украинских военнослужащих в том числе, как «генерал-200», с которым связывают и большое количество жертв на артемовском направлении. Его остервенело какое-то желание не считаться с жертвами, с потерями, оно может характеризовать новые какие-то «мясорубки», которые будут опять же им и организованы Денис Пушилин глава ДНР

Пушилин добавил, что мотивы Сырского трудно понять. По его словам, нового главкома, возможно, гнетет его российское происхождение и учеба в России, он тяжело воспринимает то, что делает сейчас.

Зеленский назначил Сырского новым главкомом ВСУ 8 февраля

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. По словам главы государства, 2024 год может стать успешным только в случае перемен в основе обороны страны. Залужный возглавлял украинскую армию с июля 2021 года.

Новым главнокомандующим вооруженными силами республики назначили командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. После начала российской специальной военной операции Сырский командовал обороной Киева и Артемовска (украинское название города — Бахмут), а также операцией в Харьковской области.

Российский полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» отметил, что новый главнокомандующий ВСУ не просто так получил прозвища Мясник и Генерал — груз 200. По его словам, везде, где командовал Сырский, везде происходили кровавые эксцессы. Среди главных провалов эксперт назвал бои в районе Дебальцево и Артемовска.