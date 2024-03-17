Политолог высказался о позиции развернувшейся в сторону России страны НАТО

Политолог Топорнин считает неверной оценку о развороте Словакии в сторону России

Утверждение о развернувшейся в сторону России Словакии при новом премьер-министре Роберте Фицо неверно, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Так в беседе с «Лентой.ру» он высказался об оценке политики страны после смены власти.

«Он (Фицо — прим. «Ленты.ру»), как и [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан: если Орбан провенгерский националистический политик, то Фицо прословацкий националистический политик. Он считает, что в конфликте России и Украины вряд ли Украина выйдет победителем. По его мнению, нынешняя политика руководства Евросоюза и НАТО контрпродуктивна, потому что она рассчитывает, что кто-то военным путем может одержать победу. Поскольку позиция Евросоюза требует постоянного выделения денег, а Словакия, как и Венгрия, не самое богатое государство, и лишних денег у нее нет, поэтому он говорит, что путь абсолютно бесперспективный», — объяснил специалист.

По словам политолога, премьер-министр Словакии опасается, что боевые действия могут подойти к украино-словацкой границе, поэтому политик настороженно относится к усилению военной помощи Киеву.

Позиция Словакии изменилась по сравнению с предыдущим правительством. Они безоглядно не поддерживают все инициативы НАТО и ЕС, они предлагают переосмыслить этот кризис и искать урегулирование политическими и дипломатическими, а не военными методами Николай Топорнин политолог

«Он говорит, что надо пересматривать эту концепцию, надо искать пути мирного урегулирования, пока они имеются в распоряжении сторон. Понятно, что он не может предложить волшебную палочку старика Хоттабыча, чтобы махнуть и обе стороны сели за стол переговоров искать мирное решение. Но во всяком случае он проводит мысль, что надо уходить от политики всесторонней поддержки. Кстати, он тоже поддерживает Украину, не надо думать, что он желает ей поражения», — заключил он.

Как пишет Bloomberg, Словакия при премьер-министре Роберте Фицо стала одной из самых пророссийских стран Европы. В материале сказано, что республика по-прежнему формально выполняет свои обязательства перед ЕС и НАТО, но сдвиг в сторону России «оказался драматичным».

В октябре 2023 года левоцентристская партия Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» выиграла парламентские выборы в Словакии. После победы Фицо возглавил кабинет министров. До этого он уже занимал этот пост трижды. Политик высказывался против военной помощи Украине, а его позицию называют пророссийской.