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17:49, 17 марта 2024Спорт

Глава МОК заявил об опасениях из-за агрессии России

Глава МОК Бах заявил, что опасается агрессивных заявлений со стороны России

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об участии российских спортсменов в Играх-2024 в Париже. Его слова приводит Inside the Games.

Бах рассказал, что опасается агрессивных заявлений со стороны России и российского правительства. «Мы ставим условия, эти условия не изменятся: тем, кто готов их уважать, рады в Париже, тем, кто не хочет им следовать, не рады», — подчеркнул глава МОК.

17 марта вице-президент МОК Джон Коутс назвал ожидаемое количество россиян на Играх-2024. Он заявил, что на соревнованиях смогут выступить порядка 40 россиян.

В декабре 2023-го МОК решил допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Анастасия Борисова
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