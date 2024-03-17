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11:07, 17 марта 2024Спорт

В МОК назвали ожидаемое количество россиян на Олимпийских играх-2024

Вице-президент МОК Коутс: на Олимпиаде-2024 смогут выступить порядка 40 россиян

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс назвал ожидаемое количество российских спортсменов на Олимпийских играх-2024 в Париже. Его цитирует Reuters.

«Они не будут участвовать ни в каких командных видах спорта и не будут представлять Россию. Все, кто подготовлен в российских военных клубах, не поедут. Я не знаю, но очевидно, что некоторые спортсмены могут отказаться от участия», — сказал он. По мнению Коутса, на Олимпиаде-2024 смогут выступить порядка 40 россиян.

Ранее министр спорта Олег Матыцин оценил вероятность бойкота Россией Игр в Париже. «Надо максимально сохранить возможность диалога и выступать на соревнованиях», — заявил он.

В декабре 2023-го МОК решил допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Дарья Коршунова
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