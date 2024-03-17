Место заключения легионера «Спартака» описали одной фразой

Место заключения игрока «Спартака» Квинси Промеса описали фразой «ад на земле»

Стало известно об условиях в тюрьме Дубая, где содержится легионер «Спартака» Квинси Промес. Об этом сообщает De Telegraaf со ссылкой на The Sun.

Бывший британский заключенный Билли Худ описал это место одной фразой — «ад на земле». Он рассказал, что там были ужасные условия, переполненные камеры, недостаток еды и пытки отсутствием сна. При этом отмечается, что с Промесом могут обращаться лучше, так как футболист не совершал тяжелых преступлений в самом Дубае.

13 марта Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Уточнялось, что задержание было связано с возможностью дальнейшей экстрадиции игрока в страну.

29 февраля Промес был задержан на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что попал в аварию и покинул место происшествия. Позднее уточнялось, что футболист не будет приговорен к тюремному сроку в ОАЭ — его накажут денежным штрафом.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.

