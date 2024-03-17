Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Челси
2:2
2-й тайм
live
Лестер Сити
Кубок Англии|1/4 финала
Монако
1:1
1-й тайм
live
Лорьян
Франция - Лига 1|26-й тур
Клермон
1:0
1-й тайм
live
Гавр
Франция - Лига 1|26-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Сегодня
20:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
Сегодня
22:30 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
16:44, 17 марта 2024Спорт

Место заключения легионера «Спартака» описали одной фразой

Место заключения игрока «Спартака» Квинси Промеса описали фразой «ад на земле»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Стало известно об условиях в тюрьме Дубая, где содержится легионер «Спартака» Квинси Промес. Об этом сообщает De Telegraaf со ссылкой на The Sun.

Бывший британский заключенный Билли Худ описал это место одной фразой — «ад на земле». Он рассказал, что там были ужасные условия, переполненные камеры, недостаток еды и пытки отсутствием сна. При этом отмечается, что с Промесом могут обращаться лучше, так как футболист не совершал тяжелых преступлений в самом Дубае.

13 марта Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Уточнялось, что задержание было связано с возможностью дальнейшей экстрадиции игрока в страну.

29 февраля Промес был задержан на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что попал в аварию и покинул место происшествия. Позднее уточнялось, что футболист не будет приговорен к тюремному сроку в ОАЭ — его накажут денежным штрафом.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России сбили вертолет ВСУ с 20 десантниками на борту. Украинские военные пытались высадиться в Козинке

      В Германии заявили об огромных потерях Украины в военной технике

      В США оценили сроки наращивания производства боеприпасов в ЕС

      В ОП напомнили Британии об оккупации земель Ирландии на фоне непризнания выборов

      Путин дал поручение СК по расследованию крушения Ил-76 в Белгородской области

      Белый дом обеспокоился сокращением запасов вооружений из-за Украины

      В Калужской области сбили беспилотник

      Дружинник в российском регионе сбил украинский дрон из охотничьего ружья

      В Белоруссии мужчина сделал сюрприз двухлетнему сыну и привел домой коня

      Над Белгородом сработала система ПВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше