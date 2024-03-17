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21:53, 17 марта 2024Спорт

Назван способ похудеть с помощью утренней зарядки

Фото: Unsplash

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ похудеть с помощью утренней зарядки. Ее слова приводит Men Today.

Эксперт рекомендовала делать шаги в стороны с махами, отведение ноги и подъем рук, шаги в стороны с разгибанием рук, подтягивания коленей к животу, планку, а также полуприсед с махами в стороны. Для выполнения последнего упражнения нужно встать ровно, опуститься в присед, не доводя бедра до параллели с полом, затем вернуться в исходное положение и выполнить мах в сторону прямой правой ногой.

Ротач подчеркнула, что короткие тренировки после пробуждения полезны для фигуры. Они активизируют работу сердца и заряжают энергией на весь день, стимулируют кровообращение и обмен веществ.

Ранее фитнес-тренер Светлана Бутова объяснила пользу утренней зарядки. По мнению эксперта, она способствует быстрому пробуждению, улучшает физическую форму и помогает нормализовать вес.

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      Анастасия Борисова
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