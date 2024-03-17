Названо количество проголосовавших за рубежом на выборах президента россиян

МИД РФ: за границей на выборах президента проголосовали почти 250 тысяч россиян

На зарубежных участках на президентских выборах проголосовали почти 250 тысяч россиян с учетом досрочного и трехдневного голосования. Такую цифру назвал председатель комиссии МИД РФ по выборам, статс-секретарь и замминистра иностранных дел Евгений Иванов, передает «Коммерсантъ».

«По состоянию на 18:00 с учетом досрочного и трехдневного голосования — это Кипр, Таиланд, Южная Осетия — общее количество проголосовавших уже составило 249 806 человек», — отметил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о попытках помешать проведению выборов президента России за рубежом. По ее словам, речь идет преимущественно о странах, признанных в России недружественными, и Москва не оставит эти действия без ответа.