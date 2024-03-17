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10:41, 17 марта 2024Спорт

Панарина признали первой звездой дня в НХЛ

Российского форварда «Рейнджерс» Панарина признали первой звездой дня в НХЛ

Фото: Brad Penner / USA TODAY Sports / Reuters

Российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина признали первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

В гостевом матче регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинс» нападающий забросил две шайбы и сделал три результативные передачи. Встреча завершилась со счетом 7:4.

Второй звездой стал форвард «Оттавы Сенаторс» Брэди Ткачук, оформивший хет-трик в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 в овертайме). Третьей звездой выбрали нападающего «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стивена Стэмкоса, в активе которого дубль и два ассиста во встрече с «Флоридой Пантерс» (5:3).

Всего в текущем сезоне Панарин провел 67 матчей, в которых забросил 38 шайб и сделал 55 передач. Контракт 32-летнего россиянина с «Рейнджерс» на общую сумму 81,5 миллиона долларов рассчитан до 2026 года.

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      Дарья Коршунова
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