Панарин отметился 500-й результативной передачей в НХЛ

Панарин набрал пять очков и принес «Рейнджерс» победу над «Питтсбургом» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч в Питтсбурге завершился со счетом 7:4 (3:2, 2:1, 2:1) в пользу гостей. В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Каапо Какко (4-я минута), Адам Фокс (4), Артемий Панарин (16, 37), Мика Зибанежад (38), К'Андре Миллер (45) и Крис Крайдер (60). В составе «Питтсбурга» отметились Джон Людвиг (3), Брайан Раст (13), Ларс Эллер (31) и Валттери Пуустинен (48).

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отличился тремя результативными передачами и достиг показателя в 500 ассистов в лиге. Игрок с 93 очками улучшил позиции, достигнув пятой строчки в таблице бомбардиров текущей «регулярки».

Панарин — единственный игрок в истории «Рейнджерс», набравший в четырех розыгрышах 90 и более очков. При этом форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в матче результативными действиями не отметился.

Ранее Панарин повторил канадцев Уэйна Гретцки и Марка Мессье.

Россиянин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Контракт 32-летнего россиянина с клубом на общую сумму 81,5 миллиона долларов рассчитан до 2026 года.