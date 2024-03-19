США выразили готовность к переговорам с Россией по контролю над вооружениями без условий. Что об этом думает Москва?
Вашингтон готов вести с Россией и КНР двусторонние переговоры по контролю над вооружениями прямо сейчас и без предварительных условий, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации.
Им надо сказать лишь «да»
В марте прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом Москва заявила, что планирует соблюдать ограничения в рамках соглашения.
ДСНВ, или СНВ-III, — это договор между Россией и Соединенными Штатами, вступивший в силу в 2010 году. Согласно его условиям, страны должны сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
В России ответили на призыв США к диалогу о вооружениях
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил готовность Москвы к переговорам с Вашингтоном о контроле над вооружениями.
Президент Владимир Путин ранее уже говорил о возможности в нынешних условиях переговоров с обсуждением всего комплекса тем безопасности
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, в свою очередь, отметил, что постпреду Соединенных Штатов при ООН следует использовать дипломатические каналы, чтобы призывать Москву и Пекин к диалогу.
По его мнению, «все это попахивает какой-то пропагандистской акцией». «Я думаю, если он [постпред США при ООН] профессионал или вокруг него есть профессионалы, они понимают, что я имею в виду», — подчеркнул Карасин.
В МИД России заявили, что американские власти упражняются в лицемерии и демагогии, предлагая Москве диалог по контролю над вооружениями на своих условиях.
Представители ведомства заявили о неизменности позиции российской стороны по данному вопросу и отметили, что готовы обсуждать вопросы безопасности и стабильности «только в едином комплексе и с акцентом на те аспекты, которые прямо затрагивают интересы безопасности» России.
Пока же нам предлагается вести диалог исключительно на условиях США и только по тем вопросам, которые интересуют Вашингтон
МИД назвал условие соблюдения Россией ограничений по ДСНВ
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва будет соблюдать лимиты по Договору о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, в случае если американские власти не обессмыслят эту задачу.
На данном этапе мы не считаем, что в контексте ДСНВ пришло время заглядывать за горизонт 2026 года. Пока ориентируемся на задачу удержания количественных показателей стратегических наступательных вооружений на уровнях, установленных договором, в пределах срока его действия
По его мнению, анализировать ситуацию вокруг договора следует ближе к сроку его истечения в 2026 году. Он добавил, что на сегодняшний день трудно оценивать состояние соглашения.
В октябре 2023 года Рябков заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по возобновлению участия РФ в реализации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений возможен в случае изменения политики Белого дома.
Такого диалога не будет, пока США не проявят на практике готовность менять свой фундаментальный враждебный курс в отношении Российской Федерации
В МИД ранее заявляли, что враждебный курс США на целенаправленный подрыв национальной безопасности России стал причиной решения Москвы приостановить действие СНВ-III.