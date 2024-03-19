США выразили готовность к переговорам с Россией по контролю над вооружениями без условий. Что об этом думает Москва?

США захотели обсудить контроль над вооружениями с РФ и Китаем без условий

Вашингтон готов вести с Россией и КНР двусторонние переговоры по контролю над вооружениями прямо сейчас и без предварительных условий, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации.

Им надо сказать лишь «да» Линда Томас-Гринфилд Постоянный представитель США при ООН

В марте прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом Москва заявила, что планирует соблюдать ограничения в рамках соглашения.

ДСНВ, или СНВ-III, — это договор между Россией и Соединенными Штатами, вступивший в силу в 2010 году. Согласно его условиям, страны должны сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

В России ответили на призыв США к диалогу о вооружениях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил готовность Москвы к переговорам с Вашингтоном о контроле над вооружениями.

Президент Владимир Путин ранее уже говорил о возможности в нынешних условиях переговоров с обсуждением всего комплекса тем безопасности Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, в свою очередь, отметил, что постпреду Соединенных Штатов при ООН следует использовать дипломатические каналы, чтобы призывать Москву и Пекин к диалогу.

По его мнению, «все это попахивает какой-то пропагандистской акцией». «Я думаю, если он [постпред США при ООН] профессионал или вокруг него есть профессионалы, они понимают, что я имею в виду», — подчеркнул Карасин.

В МИД России заявили, что американские власти упражняются в лицемерии и демагогии, предлагая Москве диалог по контролю над вооружениями на своих условиях.

Представители ведомства заявили о неизменности позиции российской стороны по данному вопросу и отметили, что готовы обсуждать вопросы безопасности и стабильности «только в едином комплексе и с акцентом на те аспекты, которые прямо затрагивают интересы безопасности» России.

Пока же нам предлагается вести диалог исключительно на условиях США и только по тем вопросам, которые интересуют Вашингтон МИД России

МИД назвал условие соблюдения Россией ограничений по ДСНВ

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва будет соблюдать лимиты по Договору о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, в случае если американские власти не обессмыслят эту задачу.

На данном этапе мы не считаем, что в контексте ДСНВ пришло время заглядывать за горизонт 2026 года. Пока ориентируемся на задачу удержания количественных показателей стратегических наступательных вооружений на уровнях, установленных договором, в пределах срока его действия Сергей Рябков Заместитель главы МИД России

По его мнению, анализировать ситуацию вокруг договора следует ближе к сроку его истечения в 2026 году. Он добавил, что на сегодняшний день трудно оценивать состояние соглашения.

В октябре 2023 года Рябков заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по возобновлению участия РФ в реализации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений возможен в случае изменения политики Белого дома.

Такого диалога не будет, пока США не проявят на практике готовность менять свой фундаментальный враждебный курс в отношении Российской Федерации Сергей Рябков Заместитель главы МИД России

В МИД ранее заявляли, что враждебный курс США на целенаправленный подрыв национальной безопасности России стал причиной решения Москвы приостановить действие СНВ-III.