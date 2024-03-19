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15:11, 19 марта 2024Спорт

Захарова оценила призыв МОК к отказу от Игр дружбы в России

Мария Захарова назвала призыв МОК к отказу от Игр дружбы в России хамством

Фото: Sergey Petrov / News.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила призыв Международного олимпийского комитета (МОК) к отказу от Игр Дружбы. Ее цитирует РИА Новости.

«Хамство и показатель безысходности, на которую МОК себя обрек, поддавшись русофобии», — заявила Захарова.

Ранее 19 марта МОК назвал Игры Дружбы политизированным мероприятием российского правительства. «МОК настоятельно призывает всех участников олимпийского движения и все правительства отказаться от участия и поддержки любых инициатив, направленных на полную политизацию международного спорта», — отметили в организации.

Игры дружбы пройдут в сентябре 2024-го в Москве и Екатеринбурге. В рамках турнира пройдут соревнования по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

В декабре МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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