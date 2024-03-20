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20:26, 20 марта 2024Мир

Захарова назвала провальной политику США на Украине

Захарова: США провалили свою политику на Украине

Фото: Globallookpress.com

США провалили свою политику на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Первого канала».

Ранее Захарова заявила, что передача доходов от российских замороженных активов Украине станет бандитизмом и воровством. Она добавила, что Москва будет отвечать на такие действия со стороны Европы соответствующим образом.

19 марта экс-президент США Дональд Трамп пообещал решить украинский конфликт переговорами в случае своей победы на выборах президента США. Политик добавил, что очень хорошо знает президента России Владимира Путина и неоднократно обсуждал с ним Украину в прошлом.

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      Варвара Кошечкина
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