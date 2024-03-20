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13:29, 20 марта 2024Мир

В МИД назвали воровством и бандитизмом передачу российских активов Украине

Захарова: передача доходов от активов РФ Украине станет воровством и бандитизмом

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что передача доходов от российских замороженных активов Украине станет бандитизмом и воровством. Об этом она заявила во время брифинга по текущим вопросам внешней политики, который доступен на сайте МИД России.

Она добавила, что Москва будет отвечать на такие действия со стороны Европы соответствующим образом.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕК намерена использовать доходы от замороженных активов России для военной помощи Киеву.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин прокомментировал эту ситуацию, подчеркнув ее нелегитимность. Он заверил, что российская сторона примет ответные зеркальные меры, если Киев конфискует ее активы.

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      Лина Пивоварова
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