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06:11, 21 февраля 2024Мир

В МИД пригрозили ответить на изъятие Киевом российских активов

Галузин: Россия примет ответные меры на изъятие Киевом российских активов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Российская сторона примет ответные зеркальные меры, если Киев конфискует ее активы, пригрозил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Михаил Галузин.

Дипломат подчеркнул, что любые попытки отчуждения российский собственности в недружественных странах являются нелегитимными и представляют собой воровство чужого имущества. Так он прокомментировал решение Верховной Рады об изъятии собственности России и планах Украины конфисковать два самолета Ан-148.

Галузин заявил, что Москва рассматривает все варианты защиты своих законных прав и интересов в случае конфискации ее активов за рубежом. Не исключаются и варианты судебного обжалования возможных решений о конфискации, если это будет сочтено целесообразным, решение будет приниматься исходя из позиции собственников.

В декабре Минюст Украины подал иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) страны о конфискации двух среднемагистральных пассажирских самолетов Ан-148-100Е лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха).

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что долгосрочный ущерб от конфискации российских активов Европейским союзом (ЕС) сильно превысит краткосрочные выгоды. Она также назвала это решение кражей российских средств.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия будет преследовать всех, кто решил использовать ее замороженные средства, так как считает эти шаги посягательством на ее собственность и незаконными действиями.

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      Марина Совина
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