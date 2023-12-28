Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:58, 28 декабря 2023Бывший СССР

Минюст Украины решил конфисковать два российских Ан-148

Минюст Украины подал иск в ВАКС о конфискации российских самолетов Ан-148

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Минюст Украины подал иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) страны о конфискации самолетов лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха). Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Речь идет о двух среднемагистральных пассажирских самолетах Ан-148-100Е. Ведомство намерено взыскать их в доход государства.

Ранее Вооруженными силами России были сбиты два штурмовых самолета Су-25 Воздушных сил Украины в Запорожье и под Херсоном, а также один самолет этого типа в районе Краматорска Донецкой народной республики. По данным Министерства обороны России, первые два самолета были сбиты системой противовоздушной обороны, а третий — авиацией.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Командующий армией Нидерландов заявил об угрозе войны с Россией

      Boeing попросила проверять новые самолеты 737 MAX из-за ослабления болтов

      Минюст Украины решил конфисковать два российских Ан-148

      В США рассказали об ответе России на расширение территории Штатов

      В Испании не наказывали нарушавших антидопинговые правила спортсменов

      Украина запросила экстренную встречу с донорами по финансированию

      Система ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь

      В Киеве предъявили обвинение украинцу за попытку угнать самолет ВКС России

      В работе Telegram произошел сбой

      Загадочный мультимиллионер завещал все деньги на благотворительность. Почему никто не знал о нем при жизни?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости